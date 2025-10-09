AT&T купил 15% акций израильского стартапа DriveNets исходя из оценки в $5 млрд

Американская телекоммуникационная компания AT&T купила 15% акций израильской стартап-компании DriveNets в рамках одного из крупнейших вторичных раундов в истории израильского хайтека.

Стоимость сделки составит 750-800 миллионов долларов исходя из оценки компании в 5 миллиардов долларов. Среди акционеров, которые переуступят свои акции американскому гиганту - венчурные фонды Pitango, Bessemer Venture Partners, Harel и Poalim Equity.

основанной Идо Сьюзан и Хилелем Кобринским

За десять лет своего существования DriveNets, штат которой составляет около 500 человек, мобилизовала почти $600 миллионов.

DriveNets разработала коммуникационные маршрутизаторы на основе более дешевых чем у Nvidia чипов, упрощая передачу данных и обработку ИИ-процессов с высоким уровнем надежности, конкурентоспособном с Cisco и Mellanox, приобретённой Nvidia.