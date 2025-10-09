x
09 октября 2025
|
последняя новость: 10:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2025
|
09 октября 2025
|
последняя новость: 10:53
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Количество бизнесов, принимающих резервистскую карту "Файтер" сократилось вдвое

Резервисты
время публикации: 09 октября 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 09:37
Количество бизнесов, принимающих резервистскую карту "Файтер" сократилось вдвое
Michael Giladi/Flash90

В начале сентября управление кадров ЦАХАЛа запустило цифровую дебетовую карту "Файтер" для резервистов, отслуживших более 10 дней в году.

В зависимости от срока службы, на карту зачисляются до 5000 шекелей, которые можно использовать для покупок в различных сетях, оплаты государственных сборов или детских садов и т.д.

Изначально карта принималась в 66 категориях бизнесов и организаций, однако, как сообщает "Глобс", уже через месяц, без какого-либо официального уведомления, количество категорий сократилось до 29, и резервисты, не успевшие использовать полученные деньги в первый месяц, остались с существенно более узким выбором для использования.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что "после короткого испытательного периода и в соответствии с данными об использовании были внесены уточнения в список услуги для досуга и отдыха".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 сентября 2025

Доплаты командирам запаса, деньги на бебиситтера: ЦАХАЛ расширяет пакет льгот и выплат резервистам