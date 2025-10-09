США ввели санкции против более 50 компаний, причастных к продаже иранской нефти

Власти США внесли свыше 50 компаний, судов и физических лиц в санкционные списки, связанные с Ираном, сообщает американский минфин.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) усиливает действия, направленные на борьбу с экспортом нефти и нефтехимической продукции Ирана, вводя санкции в отношении более чем 50 человек, организаций и судов", – говорится в сообщении, цитируемом "Интерфаксом".

В официальном заявлении сказано, что подпавшие под санкции люди и организации "способствовали продаже и поставкам иранской нефти и сжиженного углеводородного газа". Под санкции подпали, в частности, компании из ОАЭ и Китая.