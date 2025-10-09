x
09 октября 2025
Экономика

Курс валют в Израиле 9 октября 2025 года: доллар и евро резко подешевели

Курсы валют
Банк Израиля
время публикации: 09 октября 2025 г., 15:29 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 15:31
Курс валют в Израиле 9 октября 2025 года: доллар и евро резко подешевели
Банк Израиля сообщает, что в четверг, 9 октября, валютные торги завершились резким понижением курса доллара США и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара понизился на 1,128% и составил 3,242 шекеля за $1. Курс евро понизился на 1,316% и составил 3,764 шекеля за €1.

Шекель укрепляется на фоне соглашения, которое, как ожидается, приведет к прекращению войны.

