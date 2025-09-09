94-летний Руперт Мердок откупился от детей, желавших сменить курс его медиаимперии

Медиамагнат Руперт Мердок подписал на этой неделе соглашение, в рамках которого трое его детей, Прю, Лиз и Джеймс Мердок, получат по 1,1 миллиарда долларов в обмен на полный отказ от возможности влияния на его медиаимперию, в которую входят, среди прочего, Fox News и Wall Street Journal.

Причиной столь щедрого "откупа" стали кардинальные разногласия по поводу будущего медиаимперии. Трое старших детей 94-летнего патриарха давно выступали за смягчение радикально-консервативного курса Fox News, критиковали распространение дезинформации и поддержку правых популистов. Они хотели превратить семейные медиаактивы в более умеренные и социально ответственные платформы, что категорически не устраивало отца и его любимого наследника Лахлана.

Особенно болезненным для Мердока-старшего стал публичный бунт сына Джеймса, который открыто назвал отца женоненавистником и обвинил Fox в систематическом обмане зрителей. Когда семейная корпорация выплатила 787 миллионов долларов за распространение лжи о машинах для голосования, трое детей усилили давление на руководство, требуя кардинальных изменений в редакционной политике.

Мердок и Лахлан попытались решить проблему путем изменения условий семейного траста, чтобы лишить "мятежников" права голоса после смерти патриарха. Однако судебная тяжба обернулась против них — суд в Неваде признал эти действия "изощренным упражнением по захвату власти" и встал на сторону обиженных наследников.

Поняв, что судебная война может затянуться на годы и поставить под угрозу стабильность империи, Мердок выбрал самое радикальное решение — просто выкупил детей из бизнеса. Для 94-летнего магната это была единственная возможность гарантировать, что его медиаимперия останется верна консервативным принципам и после его смерти.