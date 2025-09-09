В Израиле ужесточат надзор за импортом гоночных автомобилей

Налог на покупку гоночного автомобиля в Израиле составляет всего 19,2% (по сравнению с 83% на обычный автомобиль и 45% - на электрический). Однако льгота была закреплена во временном постановлении, которое в ближайшие недели истекает.

В связи с этим был опубликован проект нового указа, существенно ужесточающий условия для получения льготы при импорте в Израиль гоночных автомобилей.

Указ впервые четко дает определение спортивного вождения - вождение соревновательной техники во время соревнований или другой спортивной деятельности.

Крое того, импортер автомобиля должен соревноваться на нем не менее 8 дней в году в течение 3 лет с момента декларации об импорте. Это вдвое больше существующего порога в 4 дня соревнований в году.

Эти восемь дней могут быть в рамках соревнований, тренировок, квалификации или расстановки в соревновании. За каждую такую гонку, которая послужит подтверждением того, что речь действительно идёт о гоночном автомобиле, владелец спортивного автомобиля должен представить налоговой службе справку от Управления спортивного вождения.

Кроме того, каждый спортсмен сможет импортировать только один автомобиль за три года. Если он захочет дополнительный гоночный автомобиль, ему придётся обратиться за разрешением в налоговую службу.