Историческая победа Бенина. Результаты матчей Кубка африканских наций по футболу
время публикации: 28 декабря 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 09:34
Состоялись матчи второго тура Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.
Положение команд. Сенегал, Демократическая республика Конго по 4, Бенин 3 , Ботсвана 0.
Бенин - Ботсвана 1:0
Сборная Бенина одержала первую победу в 16 матчах Кубка африканских наций.
Сборная Ботсваны во второй раз участвует в турнире и первые пять матчей проиграла.
Победный гол на 28-й минуте забил Йоан Роше (Петролул, Румыния).
Сенегал - Демократическая республика Конго 1:1
Сенегальцы доминировали. "Леопарды" отвечали опасными контратаками.
В первом тайме конголезцы забили. Гол был отменен из-за офсайда.
На 61-й минуте Седрик Бакакмбу (Бетис) добил мяч в сетку 0:1.
Сенегальцы отыгрались через 8 минут. Гол забил Садио Мане (Аль-Наср).
