Историческая победа Бенина. Результаты матчей Кубка африканских наций по футболу

Состоялись матчи второго тура Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.

Положение команд. Сенегал, Демократическая республика Конго по 4, Бенин 3 , Ботсвана 0.

Бенин - Ботсвана 1:0

Сборная Бенина одержала первую победу в 16 матчах Кубка африканских наций.

Сборная Ботсваны во второй раз участвует в турнире и первые пять матчей проиграла.

Победный гол на 28-й минуте забил Йоан Роше (Петролул, Румыния).

Сенегал - Демократическая республика Конго 1:1

Сенегальцы доминировали. "Леопарды" отвечали опасными контратаками.

В первом тайме конголезцы забили. Гол был отменен из-за офсайда.

На 61-й минуте Седрик Бакакмбу (Бетис) добил мяч в сетку 0:1.

Сенегальцы отыгрались через 8 минут. Гол забил Садио Мане (Аль-Наср).