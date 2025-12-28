x
28 декабря 2025
|
последняя новость: 09:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2025
|
28 декабря 2025
|
последняя новость: 09:39
28 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Историческая победа Бенина. Результаты матчей Кубка африканских наций по футболу

Футбол
время публикации: 28 декабря 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 09:34
Сенегал - Демократическая республика Конго 1:1
AP Photo/Themba Hadebe

Состоялись матчи второго тура Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.

Положение команд. Сенегал, Демократическая республика Конго по 4, Бенин 3 , Ботсвана 0.

Бенин - Ботсвана 1:0

Сборная Бенина одержала первую победу в 16 матчах Кубка африканских наций.

Сборная Ботсваны во второй раз участвует в турнире и первые пять матчей проиграла.

Победный гол на 28-й минуте забил Йоан Роше (Петролул, Румыния).

Сенегал - Демократическая республика Конго 1:1

Сенегальцы доминировали. "Леопарды" отвечали опасными контратаками.

В первом тайме конголезцы забили. Гол был отменен из-за офсайда.

На 61-й минуте Седрик Бакакмбу (Бетис) добил мяч в сетку 0:1.

Сенегальцы отыгрались через 8 минут. Гол забил Садио Мане (Аль-Наср).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2025

Без сюрпризов. Результаты матчей Кубка Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 декабря 2025

Футбол. Победы фаворитов. Результаты матчей чемпионата Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 декабря 2025

Кубок Израиля по футболу. Хайский "Маккаби" победил 8:1
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 декабря 2025

Расистское нападение в Подмосковье. Избит и ранен бывший футболист ЦСКА