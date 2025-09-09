Крупнейшая сделка года на израильском рынке недвижимости: 63 млн шекелей за виллу в Тель-Авиве

Налоговые органы опубликовали новые данные по сделкам с недвижимостью, включая крупнейшую на текущий момент сделку 2025 года, в рамках которой вилла в тель-авивском квартале Цахала была продана за 63 миллиона шекелей.

Как сообщает "Глобс", вилла принадлежала известному риэлтору Рафи Калине, а купила ее семейная пара из сферы финансовых технологий.

Издание отмечает, что высокая цена сделки (в три раза выше другой недвижимости в этом районе) обусловлена сочетанием уникального местоположения, размера участка (1,06 дунама) и размера здания (728 кв. м.).

Вилла расположена на улице а-Шошаним, дом 19, в северо-восточной части района, которая считается одной из самых востребованных. Она почти полностью изолирована от соседей, и вокруг неё открытое пространство, находящееся в муниципальных границах Рамат-Шарона.