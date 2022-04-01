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NEWSru.co.il :: Здоровье1 апреля 2022 г., 09:50

В марте 2022 года в Израиле жертв COVID-19 было в пять раз меньше, чем в феврале

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В марте 2022 года в Израиле жертв COVID-19 было в пять раз меньше, чем в феврале

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в марте 2022 года) жертвами COVID-19 в Израиле стал 281 человек. Это в 5 раз меньше, чем было в феврале 2022 года.

Для сравнения, в феврале 2022 года от коронавируса в Израиле умерли 1400 человек, январе 2022 года – 560 человек, в декабре 2021 года – 47 человек, в ноябре 2021 года – 96 человек, октябре 2021 года – 339 человек, в сентябре 2021 года – 679 человек, в августе 2021 года – 608, в июле 2021 года – 45, в июне 2021 года – 17, в мае 2021-го – 49, в апреле 2021-го – 149, в марте 2021-го – 457, в феврале 2021-го – 966, в январе 2021-го – 1458, в декабре 2020-го – 473, в ноябре 2020-го – 342, в октябре 2020-го – 968, в сентябре 2020-го – 625, в августе 2020-го – 423, в июле 2020-го – 203, в июне 2020-го – 35, в мае 2020-го – 62, в апреле 2020-го – 198.

Относительная смертность от коронавируса в Израиле: 1124 на 1 млн населения (84-е место в мире). Летальность (отношение числа умерших к общему числу заразившихся) – менее 0,3%. В среднем в мире летальность пандемии коронавируса – около 1,3%.


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