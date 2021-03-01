Минздрав разрешил вакцинацию переболевших

Министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев.

Вакцинация переболевших начнется со вторника, 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие будут получать только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

На текущий момент в Израиле более 730 тысяч переболевших коронавирусом, включая детей младше 16 лет. Точное количество переболевших, которые могут получить вакцину, не публикуется.

Согласно исследованиям, иммунная защита от коронавируса у переболевших ниже, чем у получивших две дозы вакцины. В Израиле около 1% переболевших заболели повторно более чем через три месяца после выздоровления. Проведенное в Израиле исследование показало, что одна доза вакцины существенно повышает иммунную защиту.