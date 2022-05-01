Коронавирус в мире: более 513 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 1 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6260720 человек (+1491 за сутки), более 513 млн заразились, около 40 млн инфицированы в настоящее время, более 467 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1020833 умерших
Бразилия – 663551
Индия – 523803 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 375884 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324294
Перу – 212810
Великобритания – 174912
Италия – 163507
Индонезия – 156257
Франция – 145930
Иран – 141083
Колумбия – 139797
Германия – 135900
Аргентина – 128542
Польша – 116059
Украина – 108391
Испания – 104456
ЮАР – 100363
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6294
Бразилия – 3082
Польша – 3073
США – 3051
Аргентина – 2797
Италия – 2712
Колумбия – 2695
Россия – 2574
Великобритания – 2552
Украина – 2506
Мексика – 2468
Испания – 2233
Франция – 2227
ЮАР – 1654
Иран – 1641
Германия – 1613
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 83 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 29 млн
Германии – 25 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 17 млн
Италии – 16 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4076111 заражений, 10695 заболевших умерли. Относительная смертность: 1147 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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