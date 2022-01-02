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NEWSru.co.il :: Здоровье2 января 2022 г., 08:20

Украина: за сутки выявлено менее 2000 заразившихся коронавирусом, 98 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено менее 2000 заразившихся коронавирусом, 98 больных COVID-19 умерли

2 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 96187 человек (+98 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3674538 (+ 1863 за сутки).

3477188 (+2259 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,7 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,7 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили около 5 тысяч человек.

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