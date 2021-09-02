Вакцинация против коронавируса в Израиле. Опрос NEWSru.co.il

С конца декабря 2020 года в Израиле проводится массовая вакцинация против коронавируса. Для этой цели используются в основном вакцины Pfizer/BioNTech, а также Moderna. Вакцинация является добровольной, но стимулируемой.

В настоящее время идет третий этап вакцинации: прививают всех желающих, достигших возраста 12 лет (если после второй прививки прошло более пяти месяцев). Израиль стал первой страной в мире, где в массовом порядке гражданам делают "бустерную" прививку после получения первых двух доз около полугода назад.

Кроме того, прививают тех, кто был заражен коронавирусом: около 12% населения были зарегистрированы как перенесшие коронавирус, подавляющее большинство переболевших взрослых впоследствии получили хотя бы одну дозу вакцины.

Первую дозу вакцины против коронавируса получили 64% населения страны (88% взрослого населения), вторую дозу – 59% населения страны (81% взрослого населения). Третьей дозой привиты 25% населения страны (34% взрослого населения).

Медики подчеркивают, что прививка, прежде всего, снижает риск тяжелого течения болезни и вероятность смерти от COVID-19 в случае заражения коронавирусом, особенно в пожилом возрасте. Однако, как показала практика, массовая вакцинация не позволяет остановить распространение коронавируса. Напрасными оказались надежды и на коллективный иммунитет.

Сейчас Израиль переживает четвертую волну эпидемии. Текущее число зараженных уже заметно превысило максимальный январский пик, но больных в тяжелом состоянии меньше примерно на 40-45%, чем было в январе.

Вакцина доказала свою эффективность, наличие справки о вакцинации ("зеленого паспорта") значительно упрощает жизнь в период пандемии как в Израиле, так и при поездках в другие страны. Тем не менее более миллиона израильтян в категории 12+ до сих пор не сделали ни одной прививки. Проведенные исследования показали, что больше всего нежелающих прививаться в русскоязычном, арабском и ультрарелигиозном секторах.

Редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью выяснения отношения наших читателей к вакцинации против коронавируса. Мы проводили опрос на ту же тему в январе 2021 года, когда массовая вакцинация только начиналась.

Вакцинация против коронавируса в Израиле. Выскажите ваше мнение

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