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NEWSru.co.il :: Здоровье3 января 2022 г., 08:19

Украина: за сутки выявлено менее 2000 заразившихся коронавирусом, 114 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено менее 2000 заразившихся коронавирусом, 114 больных COVID-19 умерли

3 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 96301 человек (+114 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3676342 (+1804 за сутки).

3479725 (+2537 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,7 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,7 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили около 5 тысяч человек.

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