Коронавирус в мире: около 291 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 3 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5460449 человек (+3118 за сутки), около 291 млн заразились, около 31 млн инфицированы в настоящее время, около 255 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,9%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 847408 умерших
Бразилия – 619171
Индия – 481893
Россия – 310518 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 299544
Перу – 202741
Великобритания – 148851
Индонезия – 144097
Италия – 137646
Иран – 131680
Колумбия – 130026
Франция – 123942
Аргентина – 117204
Германия – 112878
Польша – 97592
Украина – 96187
ЮАР – 91228
Испания – 89405
Турция – 82635
Румыния – 58796
Филиппины – 51570
Венгрия – 39186
Чили – 39162
Чехия – 36219
Эквадор – 33681
Вьетнам – 32831
Малайзия – 31532
Болгария – 31027
Канада – 30369
Пакистан – 28943
Бельгия – 28331
Бангладеш – 28077
Тунис – 25586
Ирак – 24167
Египет – 21797
Таиланд – 21738
Нидерланды – 20957
Греция – 20910
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6023
Болгария – 4516
Венгрия – 4072
Чехия – 3373
Румыния – 3087
Бразилия – 2882
Польша – 2583
Аргентина – 2558
США – 2538
Колумбия – 2515
Бельгия – 2429
Мексика – 2287
Италия – 2282
Украина – 2219
Великобритания – 2175
Тунис – 2131
Россия – 2126
Чили – 2023
Греция – 2021
Испания – 1911
Франция – 1893
Эквадор – 1866
Иран – 1538
ЮАР – 1510
Германия – 1341
Нидерланды – 1219
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 56 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 13 млн в Великобритании. Более 10 млн в России, Франции. Более 9 млн в Турции. Более 7 млн в Германии. Более 6 млн в Иране, Испании, Италии. Более 5 млн в Колумбии, Аргентине. Более 4 млн в Индонезии, Польше. Более 3 млн в Мексике, Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Греции, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1395120 израильтян, 8244 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (88-е место в мире).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день