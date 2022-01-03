Коронавирус в мире: около 291 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 3 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5460449 человек (+3118 за сутки), около 291 млн заразились, около 31 млн инфицированы в настоящее время, около 255 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,9%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 847408 умерших

Бразилия – 619171

Индия – 481893

Россия – 310518 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 299544

Перу – 202741

Великобритания – 148851

Индонезия – 144097

Италия – 137646

Иран – 131680

Колумбия – 130026

Франция – 123942

Аргентина – 117204

Германия – 112878

Польша – 97592

Украина – 96187

ЮАР – 91228

Испания – 89405

Турция – 82635

Румыния – 58796

Филиппины – 51570

Венгрия – 39186

Чили – 39162

Чехия – 36219

Эквадор – 33681

Вьетнам – 32831

Малайзия – 31532

Болгария – 31027

Канада – 30369

Пакистан – 28943

Бельгия – 28331

Бангладеш – 28077

Тунис – 25586

Ирак – 24167

Египет – 21797

Таиланд – 21738

Нидерланды – 20957

Греция – 20910



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6023

Болгария – 4516

Венгрия – 4072

Чехия – 3373

Румыния – 3087

Бразилия – 2882

Польша – 2583

Аргентина – 2558

США – 2538

Колумбия – 2515

Бельгия – 2429

Мексика – 2287

Италия – 2282

Украина – 2219

Великобритания – 2175

Тунис – 2131

Россия – 2126

Чили – 2023

Греция – 2021

Испания – 1911

Франция – 1893

Эквадор – 1866

Иран – 1538

ЮАР – 1510

Германия – 1341

Нидерланды – 1219



Коронавирус был выявлен у 1395120 израильтян, 8244 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (88-е место в мире).