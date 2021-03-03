Коронавирус в мире: 64 тысячи смертей за неделю, Израиль на 54-м месте по относительной смертности
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 1 млн человек (по состоянию на 3 марта, таких стран 21). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 115299852 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (более 2,6 млн новых заразившихся за неделю; на несколько процентов больше, чем на позапрошлой неделе; темпы заражения снова начали расти, несмотря на вакцинацию; возможно, это связано с появлением новых штаммов), 2560602 2496716 из них умерли (около 64 тысяч за неделю; на 4% меньше, чем на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,2%.
При этом наиболее тяжелая ситуация в США, Бразилии, Мексике, России, Франции, Германии, Великобритании, Италии.
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 1 млн человек
1. США 29370705 выявленных заразившихся, 529214 (+14218) умерших, летальность 1,8%
2. Индия 11139516, 157385 (+787), 1,4%
3. Бразилия 10647845, 257562 (+8916), 2,4%
4. Россия 4268215, 86896 (+2849), 2,0% (вице-премьер РФ дважды сообщала, что умерших гораздо больше)
5. Великобритания 4188400, 123296 (+1991), 2,9%
6. Франция 3783528, 87220 (+2176), 2,3%
7. Испания 3130184, 69801 (+1722), 2,2%
8. Италия 2955434, 98288 (+1940), 3,3%
9. Турция 2723316, 28706 (+493), 1,1%
10. Германия 2462061, 71325 (+2111), 2,9%
11. Колумбия 2259599, 59972 (+854), 2,7%
12. Аргентина 2118676, 52192 (+682), 2,5%
13. Мексика 2097194, 187187 (+5378), 8,9%
14. Польша 1719708, 44008 (+1572), 2,6%
15. Иран 1648174, 60267 (+604), 3,6%
16. ЮАР 1514815, 50271 (+858), 3,3%
17. Украина 1357470, 26212 (+903), 1,9%
18. Индонезия 1347026, 36518 (+1504), 2,7%
19. Перу 1338297, 46894 (+1407), 3,5%
20. Чехия 1252242, 20701 (+1164), 1,7%
21. Нидерланды 1096433, 15649 (+306), 1,4%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 3 марта)
1. Гибралтар 2761
2. Сан-Марино 2178
3. Чехия 1931
4. Бельгия 1902
5. Словения 1858
6. Великобритания 1810
7. Черногория 1629
8. Италия 1627
9. Португалия 1610
10. США 1593
11. Венгрия 1575
12. Босния и Герцеговина 1575
13. Северная Македония 1512
14. Болгария 1503
15. Испания 1493
16. Мексика 1442
17. Андорра 1422
18. Лихтенштейн 1414
19. Перу 1409
20. Хорватия 1357
21. Словакия 1353
22. Панама 1347
23. Франция 1334
24. Швеция 1270
25. Литва 1210
26. Бразилия 1206
27. Колумбия 1170
28. Польша 1164
29. Швейцария 1150
30. Аргентина 1148
Израиль в этом списке на 54-м месте (630 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 5790 умерших (+159 за неделю).
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