Коронавирус в мире: 514 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 3 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6263244 человек (+1444 за сутки), около 514 млн заразились, более 39 млн инфицированы в настоящее время, около 469 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

США – 1021089 умерших

Бразилия – 663657

Индия – 523869 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 376167 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324350

Перу – 212841

Великобритания – 174912

Италия – 163736

Индонезия – 156287

Франция – 146142

Иран – 141114

Колумбия – 139797

Германия – 135947

Аргентина – 128653

Польша – 116059

Украина – 108411

Испания – 104456

ЮАР – 100370

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6295

Бразилия – 3082

Польша – 3073

США – 3052

Аргентина – 2800

Италия – 2715

Колумбия – 2695

Россия – 2576

Великобритания – 2552

Украина – 2506

Мексика – 2468

Испания – 2233

Франция – 2230

ЮАР – 1654

Иран – 1642

Германия – 1613

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 83 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 29 млн

Германии – 25 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 17 млн

Италии – 17 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн