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NEWSru.co.il :: Здоровье4 января 2022 г., 08:37

Украина: за сутки выявлено менее 2000 заразившихся коронавирусом, 135 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено менее 2000 заразившихся коронавирусом, 135 больных COVID-19 умерли

4 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 96436 человек (+135 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3678088 (+1746 за сутки).

3483354 (+3629 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,7 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,8 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили около 6 тысяч человек.

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