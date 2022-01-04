Украина: за сутки выявлено менее 2000 заразившихся коронавирусом, 135 больных COVID-19 умерли
4 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 96436 человек (+135 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3678088 (+1746 за сутки).
3483354 (+3629 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,7 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,8 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили около 6 тысяч человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 04 января 2022
Коронавирус в мире: около 293 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: около 293 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам