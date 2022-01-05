Коронавирус в мире: около 296 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 5 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5474166 человек (+8223 за сутки), около 296 млн заразились, около 34 млн инфицированы в настоящее время, более 256 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,9%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 851439 умерших
Бразилия – 619426
Индия – 482551
Россия – 312187 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 299711
Перу – 202867
Великобритания – 148941
Индонезия – 144105
Италия – 138045
Иран – 131736
Колумбия – 130100
Франция – 124563
Аргентина – 117294
Германия – 113471
Польша – 98034
Украина – 96436
ЮАР – 91451
Испания – 89689
Турция – 82932
Румыния – 58866
Филиппины – 51604
Венгрия – 39517
Чили – 39174
Чехия – 36326
Эквадор – 33686
Вьетнам – 33245
Малайзия – 31591
Болгария – 31237
Канада – 30452
Пакистан – 28950
Бельгия – 28407
Бангладеш – 28087
Тунис – 25606
Ирак – 24182
Египет – 21836
Таиланд – 21769
Греция – 21053
Нидерланды – 20990
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6026
Болгария – 4547
Венгрия – 4106
Чехия – 3383
Румыния – 3091
Бразилия – 2883
Польша – 2595
Аргентина – 2560
США – 2550
Колумбия – 2516
Бельгия – 2435
Мексика – 2288
Италия – 2288
Украина – 2225
Великобритания – 2177
Россия – 2138
Тунис – 2133
Греция – 2035
Чили – 2023
Испания – 1917
Франция – 1902
Эквадор – 1867
Иран – 1539
ЮАР – 1513
Германия – 1348
Нидерланды – 1221
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 58 млн человек. Более 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 13 млн в Великобритании. Более 10 млн в России, Франции. Более 9 млн в Турции. Более 7 млн в Германии. Более 6 млн в Иране, Испании, Италии. Более 5 млн в Колумбии, Аргентине. Более 4 млн в Индонезии, Польше, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1411805 израильтян, 8247 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (88-е место в мире).
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