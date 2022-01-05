Коронавирус в мире: около 296 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 5 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5474166 человек (+8223 за сутки), около 296 млн заразились, около 34 млн инфицированы в настоящее время, более 256 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,9%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 851439 умерших

Бразилия – 619426

Индия – 482551

Россия – 312187 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 299711

Перу – 202867

Великобритания – 148941

Индонезия – 144105

Италия – 138045

Иран – 131736

Колумбия – 130100

Франция – 124563

Аргентина – 117294

Германия – 113471

Польша – 98034

Украина – 96436

ЮАР – 91451

Испания – 89689

Турция – 82932

Румыния – 58866

Филиппины – 51604

Венгрия – 39517

Чили – 39174

Чехия – 36326

Эквадор – 33686

Вьетнам – 33245

Малайзия – 31591

Болгария – 31237

Канада – 30452

Пакистан – 28950

Бельгия – 28407

Бангладеш – 28087

Тунис – 25606

Ирак – 24182

Египет – 21836

Таиланд – 21769

Греция – 21053

Нидерланды – 20990



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6026

Болгария – 4547

Венгрия – 4106

Чехия – 3383

Румыния – 3091

Бразилия – 2883

Польша – 2595

Аргентина – 2560

США – 2550

Колумбия – 2516

Бельгия – 2435

Мексика – 2288

Италия – 2288

Украина – 2225

Великобритания – 2177

Россия – 2138

Тунис – 2133

Греция – 2035

Чили – 2023

Испания – 1917

Франция – 1902

Эквадор – 1867

Иран – 1539

ЮАР – 1513

Германия – 1348

Нидерланды – 1221



Коронавирус был выявлен у 1411805 израильтян, 8247 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (88-е место в мире).