Исследование: четвертая доза вакцины Pfizer в пять раз увеличивает количество антител

Во вторник, 4 января, в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере главе правительства Нафтали Беннету представили результаты первых исследований действия четвертой дозы прививки против коронавируса.

Первые данные показывают, что четвертая доза вакцины Pfizer через неделю после прививки приводит к пятикратному увеличению антител в организме человека.

Напомним, в настоящий момент четвертую прививку против коронавируса могут делать израильтяне старше 60 лет, а также медицинские работники и лица, входящие в группы риска.