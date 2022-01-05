Исследование: четвертая доза вакцины Pfizer в пять раз увеличивает количество антител
Во вторник, 4 января, в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере главе правительства Нафтали Беннету представили результаты первых исследований действия четвертой дозы прививки против коронавируса.
Первые данные показывают, что четвертая доза вакцины Pfizer через неделю после прививки приводит к пятикратному увеличению антител в организме человека.
Напомним, в настоящий момент четвертую прививку против коронавируса могут делать израильтяне старше 60 лет, а также медицинские работники и лица, входящие в группы риска.
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