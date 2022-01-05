Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
10 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье5 января 2022 г., 08:13

Исследование: четвертая доза вакцины Pfizer в пять раз увеличивает количество антител

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Исследование: четвертая доза вакцины в пять раз увеличивает количество антител

Во вторник, 4 января, в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере главе правительства Нафтали Беннету представили результаты первых исследований действия четвертой дозы прививки против коронавируса.

Первые данные показывают, что четвертая доза вакцины Pfizer через неделю после прививки приводит к пятикратному увеличению антител в организме человека.

Напомним, в настоящий момент четвертую прививку против коронавируса могут делать израильтяне старше 60 лет, а также медицинские работники и лица, входящие в группы риска.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 04 января 2022
В больнице "Вольфсон" подземная парковка переоборудована под "коронавирусное отделение"
// NEWSru.co.il // Здоровье // 04 января 2022
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: около 46 тысяч зараженных, растет число госпитализированных

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:13 Исследование: четвертая доза вакцины Pfizer в пять раз увеличивает количество антител
07:58 Привитые израильтяне младше 60 лет вместо ПЦР-теста будут сдавать антиген-тест
07:42 Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла почти вдвое, при этом смертность продолжает снижаться
06:50 Коронавирус в мире: около 296 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
22:40 В минздраве опасаются, что из-за задержек результатов PCR-тестов больные не смогут получить лекарство Pfizer
20:11 В больнице "Вольфсон" подземная парковка переоборудована под "коронавирусное отделение"
14:57 В связи с нехваткой вакцин в точках вакцинации некоторые пункты закроются раньше обычного
14:39 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 300 заразившихся, семь больных COVID-19 умерли
12:45 Болеете и нуждаетесь в долгосрочном уходе? Вам положены денежные выплаты
11:07 Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 834 человека
Загрузка...