Привитые израильтяне младше 60 лет вместо ПЦР-теста будут сдавать антиген-тест
В связи с ростом заболеваемости министерство здравоохранения согласилось с требованием больничных касс освободить от прохождения ПЦР-проверок на коронавирус привитое и переболевшее население младше 60 лет.
Согласно плану минздрава, который должен быть представлен в среду, 5 января, все привитые и переболевшие израильтяне получат возможность делать домашний экспресс-тест.
Пока не известно, какие требования относительно проверок будут предъявляться к непривитым детям.
Поскольку в аптеках уже ощущается нехватка тестов, минздрав намерен закупить еще 80 миллионов наборов экспресс-тестов.
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