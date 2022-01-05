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NEWSru.co.il :: Здоровье5 января 2022 г., 07:58

Привитые израильтяне младше 60 лет вместо ПЦР-теста будут сдавать антиген-тест

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Привитые израильтяне младше 60 лет вместо ПЦР-теста будут сдавать антиген-тест

В связи с ростом заболеваемости министерство здравоохранения согласилось с требованием больничных касс освободить от прохождения ПЦР-проверок на коронавирус привитое и переболевшее население младше 60 лет.

Согласно плану минздрава, который должен быть представлен в среду, 5 января, все привитые и переболевшие израильтяне получат возможность делать домашний экспресс-тест.

Пока не известно, какие требования относительно проверок будут предъявляться к непривитым детям.


Поскольку в аптеках уже ощущается нехватка тестов, минздрав намерен закупить еще 80 миллионов наборов экспресс-тестов.

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