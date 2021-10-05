Коронавирусный антирекорд в России: объявлено о 895 умерших от COVID-19 за сутки

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 4 октября, что за последние сутки в РФ выявлены 25110 заразившихся.

В течение дня, по данным штаба, умерли 895 пациентов с диагнозом COVID-19. 18568 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 7637427, 6759059 заразившихся выздоровели, 211696 скончались.

По числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на пятом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия также на пятом месте в мире. Больше только в США, Бразилии, Индии и Мексике.

В течение нескольких месяцев официальный ежесуточный показатель смертности в РФ почти не менялся – около 800 смертей в день от коронавируса, но в последнюю неделю ежесуточно сообщают, что умерли более 850 больных COVID-19.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата, смертность от коронавируса в РФ значительно выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба.

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 49 млн человек (33% населения), полностью вакцинированы 43 млн человек (29% населения). Ревакцинированы третьей прививкой менее 1 млн человек.