Коронавирус в Израиле: минздрав сообщает о более 5300 зараженных, 2,1% из них в тяжелом состоянии

Утром в понедельник, 6 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Вакцинация

- Коронавирусный "светофор"

- Карантинные ограничения



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1346243 зараженных (+662 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 6 и 5 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 521 зараженных).

При этом, по данным минздрава, в настоящий момент заражены 5330 человек (+24 за сутки). 30 ноября минздрав опубликовал отчет, в котором текущее число зараженных вдруг оказалось на 27% меньшим, чем было 29 ноября. Редакция NEWSru.co.il в тот же день обратилась в пресс-службу минздрава с просьбой о разъяснениях, ответ так и не был получен.

По данным минздрава, 8204 (0 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

Если исходить из данных минздрава, то 1332709 (+638 за сутки) выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 95320 тестов. В 0,60% случаев выявлялся коронавирус.

153 заболевших в больницах (+1 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 112 (+2 за сутки; примерно 2,1% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 75 (0) из них в критическом состоянии, 62 (-2) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,01.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 64% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 3% – старше 60 лет. При этом 66% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 30/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 31, привитых давно (более полугода) – 5, полностью привитых – 8. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.

По данным минздрава Израиля на 6 декабря, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6371876 человек (68% населения страны), вторую дозу – 5782034 человек (62% населения страны). 4100145 человек привиты третьей дозой (44% населения страны).

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились. 23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, пока этот процесс идет медленно.

В возрастной категории 90+ полностью вакцинированы 76% граждан, в категории 80-89 – 85%, 70-79 – 88%, 60-69 – 86%, 50-59 – 81%, 40-49 – 76%, 30-39 – 70%, 20-29 – 67%, 16-19 – 64%, 12-15 – 58%, 5-11 – менее 1% (первую прививку получили около 7% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

"Бустерная" прививка утверждена для граждан, получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

"Оранжевый" город: Мрар.

"Желтыми" признаны: Рош а-Айн, Бейт-Шемеш.

"Зеленые" города – Сдерот, Явне, Иерусалим, Холон, Модиин, Модиин-Илит, Ор Йегуда, Рамле, Кирьят-Моцкин, Сдерот, Гиватаим, Умм эль-Фахм, Кирьят-Ата, Бейтар-Илит, Акко, Бака аль-Гарбия, Рахат, Кирьят-Ям, Лод, Эльад, Тайбэ, Димона, Тверия, Нацерет, Нетивот, Кирьят-Шмона, Тамра, Реховот, Кирьят-Гат, Арад, Цфат, Кафр Кана, Маале-Адумим, Эйлат, Од а-Шарон, Офаким, Кирьят-Малахи, Йехуд, Кафр Касем, Кафр Манда, Хадера, Пардес-Хана, Кармиэль, Кирьят-Бялик, Афула, Шфарам, Ноф а-Галиль, Тира, Нес-Циона, Беэр-Шева, Бат-Ям, Бней-Брак, Ариэль,Ашкелон, Ашдод, Нагария, Нетания, Петах-Тиква, Беэр-Яаков, Герцлия, Тель-Авив-Яффо, Раанана, Хайфа, Ришон ле-Цион, Йехуд, Кфар-Саба, Рамат-Ган, Кирьят-Оно.

После начала учебного года была введена дифференциация. В частности, в "красных" населенных пунктах занятия в старших классах проводили удаленно, если менее 70% учеников привиты против коронавируса. В настоящее время это ограничение перестало быть актуальным.

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

Карантинные ограничения

Решение принято в связи с угрозой распространения нового опасного штамма коронавируса из Южной Африки ("омикрон").

Граждане Израиля, классифицированные как привитые или переболевшие, будут обязаны по возвращении в страну находиться в домашнем карантине вне зависимости от результатов ПЦР-теста, сделанного в аэропорту "Бен-Гурион". Только после ПЦР-теста, сделанного на третий день после возвращения в Израиль, граждане страны будут освобождены от карантина.

Граждане Израиля, которые не считаются переболевшими и привитыми, должны будут сделать после приземления ПЦР-тест, после чего смогут отправиться на карантин домой. На седьмой день они должны будут делать еще один ПЦР-тест. Если ответ будет отрицательным, они смогут выйти из карантина. Если они не будут делать ПЦР-тест, им придется находиться в карантине 14 дней.

Граждане Израиля, которые вернулись из "красных" стран, должны будут сделать после приземления ПЦР-тест, после чего будут направлены в "карантинные" гостиницы до получения результата. После получения отрицательного результата они смогут находиться на домашнем карантине. На седьмой день они должны будут делать еще один ПЦР-тест. Если ответ будет отрицательным, они смогут выйти из карантина. Если они не будут делать ПЦР-тест, им придется находиться в карантине 14 дней.

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Отменены основные ограничения на собрания людей на открытом пространстве.

На открытых площадках можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 1000 человек.

В закрытых помещениях можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 500 человек.

Максимально допустимое число людей в банкетных залах (в закрытых помещениях) – 600 человек, при условии соблюдения "зеленого стандарта". Если банкеты устраиваются на открытых площадках, число участников не ограничивается, но потребуется соблюдение "зеленого стандарта".

Отменено требование ношения защитной маски на открытом пространстве при собрании более 100 человек. В закрытых помещениях по-прежнему требуется наличие защитной маски.