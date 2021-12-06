В Италии вступило в силу ужесточение ограничений для непривитых, Корея вводит карантин для всех прибывающих из-за границы

В Италии вступили в силу новые ограничения для лиц, не привитых от коронавируса COVID-19. Меры были анонсированы еще месяц назад, до появления штамма "Омикрон".

Среди прочего, с сегодняшнего дня только привитые или переболевшие смогут попасть в кинотеатр, музей, клуб, на спортивное мероприятие или во внутреннее помещение ресторана.

Пользование общественным транспортом, остановка в отеле возможны только с "базовым зеленым пропуском", который непривитые смогут получить по предъявлении отрицательного ПЦР-теста, сделанного менее 48 часов назад.

Штраф за нарушение – 400 евро.

Правительство Южной Кореи объявило о введении обязательного десятидневного карантина для всех прибывающих в страну, вне зависимости от их статуса вакцинации.

Кроме того, в стране ужесточено ограничение по количеству собирающихся в одном месте (до 6 человек в Сеуле и до 8 в других районах страны), к саунам, пабам, фитнесс-центрам и другие места повышенного риска, вход в которые возможен только с "зеленым паспортом", добавлены рестораны, кафе, кинотеатры, библиотеки, музеи/

Ранее США, Великобритания, Франция и Кипр объявили об ужесточении требований к прибывающим в страну. Перед вылетом в США надо предъявить негативный ПЦР-тест, сделанный за 24 часа до вылета, а в остальные три страны – за 48 часов до вылета.