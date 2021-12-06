"Корона – не детская болезнь". Минздрав предупреждает о фейке, который распространяет человек, лишенный врачебной лицензии

В понедельник, 6 декабря, министерство здравоохранения Израиля предупредило о распространении в соцсетях ложной информации о том, что вакцинация для детей якобы более опасна, чем заражение коронавирусом.

Авторы этой фальшивки ссылаются на мнение, якобы высказываемое множество специалистов, отмечают в минздраве.

В сообщении минздрава указано, что за распространением фейка стоят человек, у которого была отозвана врачебная лицензия, и "группа с опасными идеологическими взглядами, отрицающая научный консенсус".

"Если всё было бы так, как они хотят, нашим детям также не делали бы прививки от полиомиелита, желтухи, кори, столбняка и коклюша", – говорится в сообщении минздрава.

При этом минздрав Израиля публикует ссылку на страницу официального сайта министерства, где собраны сведения о вакцинации детей против коронавируса.