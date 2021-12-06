В Израиле подтвержден 21 случай заражения штаммом "омикрон"

По данным на 6 декабря, в Израиле подтвержден 21 случай заражения новым штаммом. Существуют серьезные опасения, что еще 21 человек инфицированы "омикроном".

Министерство здравоохранения сообщило, 16 носителей нового штамма коронавируса вернулись из-за границы: из ЮАР, Великобритании, Франции, США, ОАЭ. 5 человек - заразились во время контакта с теми, кто вернулся из ЮАР и США.

Среди зараженных - 8 человек либо не делали прививку, либо с последней вакцинации прошло более полугода, оставшиеся 13 человек считаются "защищенными от вируса"(они либо прошли вакцинацию, либо переболели).