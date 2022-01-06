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NEWSru.co.il :: Здоровье6 января 2022 г., 08:22

12-й канал ИТВ обязал всех журналистов и гостей проходить экспресс-тест на COVID перед входом в студию

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12-й канал ИТВ обязал всех журналистов и гостей проходить экспресс-тест на COVID перед входом в студию

Руководство 12-го канала ИТВ распорядилось допускать в телевизионные студии только после прохождения экспресс-теста на коронавирус. Наборы для тестирования, закупленные телеканалом, выложены перед входами в студии в Неве-Илане и в Тель-Авиве.

Распоряжение распространяется как на сотрудников телеканала, так и на гостей.

В последние дни сетка вещания телеканала претерпела существенные изменения из-за заболевания коронавирусом ряда ведущих сотрудников, включая Эяля Кициса, Амалию Дуэк и Рафи Решефа.


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