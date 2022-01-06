Украина: за сутки выявлено около 7000 заразившихся коронавирусом, 187 больных COVID-19 умерли
6 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 96896 человек (+187 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3689291 (+6632 за сутки).
3500914 (+9121 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,8 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,9 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили около 12 тысяч человек.
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