Спад эпидемии коронавируса в Израиле: менее 18 тыс. зараженных, около 130 в тяжелом состоянии

В пятницу, 6 мая, министерство здравоохранения Израиля со значительной задержкой опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4087885 случаев заражения коронавирусом. Идет спад шестой волны эпидемии.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведены 39500 тестов. В 3% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 17674 человек.

10741 заболевших COVID-19 умерли.

446 заболевших в больницах (2,5% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 134 пациентов (0,8% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 54 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,74.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 87% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 15/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 10/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 6/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 16, привитых давно (более полугода) – 7, полностью привитых – 79. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

По данным минздрава Израиля на 6 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6707291 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6136636 человек (65% населения страны). 4488987 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 803498 человек (9% населения страны).

В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Отмена обязательного ношения масок в закрытых помещениях

Решение об отмене обязательного ношения защитных масок в помещениях вступило в силу с вечера субботы, 23 апреля.

Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:

- больницы, поликлиники и аптеки;

- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;

- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);

- международные авиарейсы;

- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.