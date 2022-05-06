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NEWSru.co.il :: Здоровье6 мая 2022 г., 14:06

Минздрав Израиля 6 мая не опубликовал данные по коронавирусу, накануне были представлены уточненные сведения по смертности

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Минздрав Израиля 6 мая не опубликовал данные по коронавирусу, накануне были представлены уточненные данные по смертности

Министерство здравоохранения Израиля в пятницу, 6 мая, без объяснения причин не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране.

Предыдущий отчет вышел вечером 5 мая. Его основные данные: текущее число зараженных – 19380, 424 находятся в больницах, 142 из них в тяжелом состоянии, 60 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Было уточнено число умерших пациентов с диагнозом COVID-19: 10741 (после нескольких дней, когда это число почти не менялось, в список было добавлено более 40 случаев).


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