Минздрав Израиля 6 мая не опубликовал данные по коронавирусу, накануне были представлены уточненные сведения по смертности

Министерство здравоохранения Израиля в пятницу, 6 мая, без объяснения причин не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране.

Предыдущий отчет вышел вечером 5 мая. Его основные данные: текущее число зараженных – 19380, 424 находятся в больницах, 142 из них в тяжелом состоянии, 60 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Было уточнено число умерших пациентов с диагнозом COVID-19: 10741 (после нескольких дней, когда это число почти не менялось, в список было добавлено более 40 случаев).