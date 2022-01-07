Украина: за сутки выявлено более 7000 заразившихся коронавирусом, 192 больных COVID-19 умерли
7 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 97088 человек (+192 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3696468 (+7177 за сутки).
3506509 (+5595 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,8 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 14,0 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили 16 тысяч человек.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Здоровье // 07 января 2022
Коронавирус в мире: около 301 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: около 301 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам