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NEWSru.co.il :: Здоровье7 января 2022 г., 08:21

Украина: за сутки выявлено более 7000 заразившихся коронавирусом, 192 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено более 7000 заразившихся коронавирусом, 192 больных COVID-19 умерли

7 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 97088 человек (+192 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3696468 (+7177 за сутки).

3506509 (+5595 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,8 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 14,0 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили 16 тысяч человек.

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