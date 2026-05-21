x
21 мая 2026
|
последняя новость: 22:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 мая 2026
|
21 мая 2026
|
последняя новость: 22:48
21 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Hershey увеличит долю какао в своем шоколаде на фоне снижения цен

время публикации: 21 мая 2026 г., 22:48 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 22:53
Hershey увеличит долю какао в своем шоколаде на фоне снижения цен
Photo by Mendy Hechtman/ Flash90

В последние годы производители шоколада уменьшали долю какао в своих изделиях из-за резкого роста цен на какао-бобы, однако теперь тенденция начала меняться.

Американский кондитерский гигант Hershey уже объявил о планах увеличить содержание какао в своих заменителях шоколада, сообщает Reuters.

Изменения в ценах на какао могут занять около 10 месяцев, прежде чем отразятся в розничных ценах на шоколад, поскольку производители резервируют закупочные цены на много месяцев вперед и держат крупные запасы.

В прошлом месяце началось снижение цен на шоколадное сырье, и поставщики отмечают, что при сохранении тенденции производство настоящего шоколада может обходиться дешевле, чем производство заменителей со вкусом шоколада на растительных жирах вместо масла какао.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 марта 2026

В Германии украден грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 декабря 2025

Шоколадная война: торговые сети снизили вдвое цены на стандартные плитки