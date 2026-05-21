Hershey увеличит долю какао в своем шоколаде на фоне снижения цен

В последние годы производители шоколада уменьшали долю какао в своих изделиях из-за резкого роста цен на какао-бобы, однако теперь тенденция начала меняться.

Американский кондитерский гигант Hershey уже объявил о планах увеличить содержание какао в своих заменителях шоколада, сообщает Reuters.

Изменения в ценах на какао могут занять около 10 месяцев, прежде чем отразятся в розничных ценах на шоколад, поскольку производители резервируют закупочные цены на много месяцев вперед и держат крупные запасы.

В прошлом месяце началось снижение цен на шоколадное сырье, и поставщики отмечают, что при сохранении тенденции производство настоящего шоколада может обходиться дешевле, чем производство заменителей со вкусом шоколада на растительных жирах вместо масла какао.