БАЛАД согласилась на "технический блок" с партиями РААМ, ХАДАШ и ТААЛ
время публикации: 21 мая 2026 г., 22:04 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 22:41
Партия БАЛАД официально сообщила о своем согласии на создание "технического блока" на парламентских выборах с партиями РААМ, ХАДАШ и ТААЛ – таким образом, БАЛАД пройдет электоральный барьер и все же попадет в Кнессет, тогда как опросы не дают ей подобного шанса.
В партии РААМ поприветствовали решение коллег, добавив, что ожидают официальной реакции партии ХАДАШ.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2026