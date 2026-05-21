БАЛАД согласилась на "технический блок" с партиями РААМ, ХАДАШ и ТААЛ

Партия БАЛАД официально сообщила о своем согласии на создание "технического блока" на парламентских выборах с партиями РААМ, ХАДАШ и ТААЛ – таким образом, БАЛАД пройдет электоральный барьер и все же попадет в Кнессет, тогда как опросы не дают ей подобного шанса.

В партии РААМ поприветствовали решение коллег, добавив, что ожидают официальной реакции партии ХАДАШ.