Украина: за сутки выявлено около 9400 заразившихся коронавирусом, 450 больных COVID-19 умерли
8 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 89436 человека (+450 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3519981 (+9371 за сутки).
3109423 (+26804 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 13,9 млн украинцев (33%). Вторую дозу получили 12,0 млн украинцев (29%).
В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.
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