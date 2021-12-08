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NEWSru.co.il :: Здоровье8 декабря 2021 г., 08:33

Украина: за сутки выявлено около 9400 заразившихся коронавирусом, 450 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено около 9400 заразившихся коронавирусом, 450 больных COVID-19 умерли

8 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 89436 человека (+450 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3519981 (+9371 за сутки).

3109423 (+26804 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 13,9 млн украинцев (33%). Вторую дозу получили 12,0 млн украинцев (29%).

В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.

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