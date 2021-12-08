Коронавирус в мире: более 267 млн заразились, около 5,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 8 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5286789 человек (+8748 за сутки), около 267 млн заразились, более 21 млн инфицированы в настоящее время, около 241 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 812205 умерших

Бразилия – 616067

Индия – 473952

Мексика – 295601

Россия – 283644 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Перу – 201421

Великобритания – 145826

Индонезия – 143893

Италия – 134386

Иран – 130356

Колумбия – 128874

Франция – 119899

Аргентина – 116703

Германия – 104361

ЮАР – 90002

Украина – 88986

Испания – 88237

Польша – 86205

Турция – 78215

Румыния – 57260

Филиппины – 49591

Чили – 38535

Венгрия – 35835

Чехия – 33902

Эквадор – 33488

Малайзия – 30718

Канада – 29827

Болгария – 29163

Пакистан – 28793

Бангладеш – 28010

Бельгия – 27360

Вьетнам – 26700

Тунис – 25407

Ирак – 23919

Таиланд – 21033

Египет – 20821



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 5990

Болгария – 4243

Венгрия – 3723

Чехия – 3157

Румыния – 3005

Бразилия – 2869

Аргентина – 2549

Колумбия – 2495

США – 2433

Бельгия – 2346

Польша – 2281

Мексика – 2259

Италия – 2227

Великобритания – 2132

Тунис – 2118

Украина – 2052

Чили – 1991

Россия – 1942

Испания – 1886

Эквадор – 1858

Франция – 1831

Иран – 1524

ЮАР – 1491

Германия – 1240



Коронавирус был выявлен у 1347474 израильтян, 8210 из них умерли. Относительная смертность: 880 на 1 млн (86-е место в мире).