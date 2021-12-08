Коронавирус в мире: более 267 млн заразились, около 5,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 8 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5286789 человек (+8748 за сутки), около 267 млн заразились, более 21 млн инфицированы в настоящее время, около 241 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 812205 умерших
Бразилия – 616067
Индия – 473952
Мексика – 295601
Россия – 283644 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Перу – 201421
Великобритания – 145826
Индонезия – 143893
Италия – 134386
Иран – 130356
Колумбия – 128874
Франция – 119899
Аргентина – 116703
Германия – 104361
ЮАР – 90002
Украина – 88986
Испания – 88237
Польша – 86205
Турция – 78215
Румыния – 57260
Филиппины – 49591
Чили – 38535
Венгрия – 35835
Чехия – 33902
Эквадор – 33488
Малайзия – 30718
Канада – 29827
Болгария – 29163
Пакистан – 28793
Бангладеш – 28010
Бельгия – 27360
Вьетнам – 26700
Тунис – 25407
Ирак – 23919
Таиланд – 21033
Египет – 20821
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 5990
Болгария – 4243
Венгрия – 3723
Чехия – 3157
Румыния – 3005
Бразилия – 2869
Аргентина – 2549
Колумбия – 2495
США – 2433
Бельгия – 2346
Польша – 2281
Мексика – 2259
Италия – 2227
Великобритания – 2132
Тунис – 2118
Украина – 2052
Чили – 1991
Россия – 1942
Испания – 1886
Эквадор – 1858
Франция – 1831
Иран – 1524
ЮАР – 1491
Германия – 1240
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 50 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 10 млн в Великобритании. Более 9 млн в России. Более 8 млн в Турции. Более 7 млн Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Нидерландах, Таиланде, Чехии, Ираке. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бельгии, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии.
Коронавирус был выявлен у 1347474 израильтян, 8210 из них умерли. Относительная смертность: 880 на 1 млн (86-е место в мире).
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