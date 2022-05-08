С 20 мая отменяются обязательные ПЦР-тесты в аэропорту для прилетающих в Израиль

Министр здравоохранения Ницан Горовиц и глава правительства Нафтали Беннет приняли решение об отмене обязательных проверок на коронавирус для прилетающих в Израиль.

Отмена ПЦР-тесто в аэропорту имени Бен-Гуриона вступит в силу 20 мая.

Также решено разрешить прилетающим в Израиль туристам делать перед посадкой на самолет антиген-тест, а не только ПЦР-тест. Антиген-тест должен быть сделан в течение 24 часов перед вылетом в Израиль.