Коронавирус в Израиле: 1652 человека в больницах, 1069 из них в тяжелом и критическом состоянии

Вечером во вторник, 9 февраля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:37.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 703102 заразившихся (+4138 с полуночи).

При этом в настоящий момент заражены 71830 человек (+2254 с полуночи).

5202 заболевших COVID-19 умерли.

1652 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1069 (-66 с полуночи) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 418 из них в критическом состоянии, 336 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 91333 тестов. В 8,8% случаев выявлялся коронавирус.

Почти 80% зараженных моложе 50 лет; более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В течение последних недель, по мере проведения вакцинации, в коронавирусных отделениях заметно сократилось число пожилых людей в тяжелом состоянии, но возросло число людей младше 60 лет, тяжело переносящих COVID-19.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 9 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 3575259 человек (около 33 тыс. с полуночи), вторую дозу – 2200359 человек (около 42 тыс. с полуночи). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Полностью вакцинированы более 23% населения страны.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 91% граждан, вакцинированы двумя дозами 80%, в категории 80-89 – 88%/79%, 70-79 – 94%/87%, 60-69% – 78%/68%, 50-59 – 70%/48%, 40-49 – 59%/27%, 30-39 – 41%/15%, 20-29 – 33%/11%, моложе 20 (но не младше 16) – 11%/1%.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации. Сертификат также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не получается получить этот документ на сайтах (что происходит довольно часто), можно оформить его непосредственно в больничной кассе.

Израиль на этой неделе перестал быть мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса. На первом месте в мире по этому показателю Объединенные Арабские Эмираты.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. В ТОП-10 по темпам вакцинации: ОАЭ, Израиль, Великобритания, США, Мальта, Швейцария, Сербия, Польша, Бахрейн, Испания.