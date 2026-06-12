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Пресса

"Аль-Ахбар": соглашение между Ираном и США включает вывод израильских войск из Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Война с Ираном
время публикации: 12 июня 2026 г., 10:01 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 10:16
"Аль-Ахбар": соглашение между Ираном и США включает вывод израильских войск из Ливана
AP Photo/Bilal Hussein

Ливанская газета "Аль-Ахбар", считающаяся близкой к "Хизбалле", сообщила со ссылкой на свои источники, что достигнутый прогресс на переговорах между Ираном и США предусматривает начало процесса прекращения военных действий не только в Персидском заливе, но и во всем регионе, включая Ливан, пишет "А-Йом".

Согласно публикации "Аль-Ахбар", прорыв в переговорах был достигнут в четверг в Дохе при посредничестве премьер-министра Катара Мухаммада бин Абдуррахмана Аль Тани и с участием высокопоставленных представителей Ирана и США.

По данным издания, речь идет не просто о прекращении огня, а о процессе полного завершения войны. Сообщается, что Катар предложил компромиссное решение по вопросу замороженных иранских активов, которое устроило как Вашингтон, так и Тегеран.

"Аль-Ахбар" утверждает, что Иран получил окончательное подтверждение того, что ливанский вопрос включен в рамки будущего соглашения. Предполагаемые договоренности включают прекращение всех военных операций, быстрый вывод израильских сил из Ливана по согласованному графику, прекращение разрушения инфраструктуры и освобождение задержанных активистов "Хизбаллы".

Как отмечает издание, эти пункты соответствуют четырем из пяти основных требований "Хизбаллы". При этом вопрос восстановления разрушенных районов и возвращения населения, по данным публикации, пока не урегулирован.

В то же время саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что обсуждение ливанского вопроса и региональной безопасности продолжится и после возможного заключения соглашения между США и Ираном.

По данным источников телеканала, предполагаемые договоренности предусматривают восстановление свободы судоходства в Персидском заливе и смягчение ограничений на доступ Ирана к части замороженных активов.

Также сообщается, что переговоры по ядерной программе будут сосредоточены на механизмах контроля, инспекциях и будущих ограничениях. По информации источников, на выработку окончательного политического урегулирования может потребоваться около 60 дней.

Пресса
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