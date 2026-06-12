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Экономика

"Израильская Авиационная Промышленность" откроет центр инноваций в Берлине

время публикации: 12 июня 2026 г., 09:29 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 09:30
"Израильская Авиационная Промышленность" откроет центр инноваций в Берлине
Flash90. Фото: М.Шай

Израильская государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) подписал меморандум о взаимопонимании с федеральной землей Берлин об открытии в городе инновационного центра в сфере авиации и безопасности.

Меморандум был подписан на официальной церемонии с участием бургомистра Берлина Кая Вегнера, гендиректора IAI Моше Леви, а также высокопоставленных представителей правительства, городских властей и руководства компании.

Инновационный центр сосредоточится на сотрудничестве со стартапами в области авиации, безопасности и технологий двойного назначения. Центр будет содействовать взаимодействию между промышленностью, властями, академическими кругами и инвесторами, стимулируя развитие местного производства, создание рабочих мест и долгосрочный технологический рост.

Меморандум представляет собой важный шаг в расширении присутствия IAI в Германии и Европе в целом. Земля Берлин обязуется тесно сотрудничать с IAI в наращивании промышленного присутствия компании в стране, в том числе путем развития производственных мощностей.

Экономика
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