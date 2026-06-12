В аэропорту Бен-Гурион построят пятизвездочный отель

Национальное лицензионное управление одобрило заявку Управления аэропортов на строительство отеля на территории аэропорта имени Бен-Гуриона.

Отель разместится вплотную к 3-му терминалу 3, над зданием системы досмотра багажа на восточной стороне терминала. Здание будет восьмиэтажным, один этаж – подземным; общая площадь застройки составит около 31532 кв. м.

Строить отель будет сеть Brown компании Israel Canada. Строительство должно начаться в 2028 году.

В сети уже заявили, что отель будет работать в формате пяти звезд и будет ориентирован на деловых путешественников, туристов, транзитных пассажиров, авиационные экипажи, а также жителей севера и юга страны, которым нужно переночевать до или после вылета.

Представленный проект предусматривает 260 номеров, торговые и сервисные площади, панорамную кровельную террасу с прямым видом на взлётно-посадочную полосу, рекреационную и деловую инфраструктуру, бассейн, спа и конференц-центр. Кроме того, гости смогут воспользоваться авиационными услугами – в частности, зарегистрироваться на рейс прямо в отеле.