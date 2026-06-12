Mehr: соглашение Ирана и США включает прекращение войны в Ливане и миллиарды долларов

Иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе, опубликовало новые детали проекта 14-пунктового меморандума между Ираном и США.

Согласно публикации, проект документа включает следующие положения:

1. Немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.

2. Обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики.

3. Полная отмена морской блокады в течение 30 дней.

4. Обязательство США вывести свои силы из районов, прилегающих к Ирану.

5. Возобновление судоходства через Ормузский пролив в течение 30 дней в соответствии с условиями, определенными Ираном.

6. Приостановка санкций в отношении продажи нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также предоставление Ирану полного доступа к соответствующим финансовым ресурсам.

7. Обязательство США и их союзников представить программы восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов.

8. Проведение в течение 60 дней переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерной программе и полной отмене первичных и вторичных американских санкций, а также санкций, введенных резолюциями Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ.

9. Подтверждение Ираном обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), предусматривающих отказ от создания ядерного оружия.

10. В период переговоров США обязуются не наращивать свое военное присутствие в регионе и не вводить новые санкции.

11. Разблокирование 24 миллиардов долларов иранских средств в течение 60-дневного переговорного периода. Половина этой суммы должна стать доступной Ирану еще до начала переговоров.

12. Создание механизма контроля за выполнением соглашения.

13. Окончательное соглашение должно быть утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН.

14. Окончательные переговоры не начнутся до разблокирования половины замороженных иранских средств, приостановки нефтяных санкций и отмены морской блокады. Итоговое соглашение будет касаться исключительно судьбы обогащенных материалов и программы обогащения урана, снятия санкций и программы восстановления иранской экономики. Вопросы иранской ракетной программы и поддержки "сил сопротивления" полностью исключены из повестки переговоров.

Как ранее заявил официальный представитель МИД Ирана, этот документ все еще требует рассмотрения и окончательного утверждения компетентными органами Исламской Республики.

Отметим, что ранее канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу сообщила, что он провел разговор с президентом США Дональдом Трампом о "формирующемся меморандуме о взаимопонимании с Ираном, который должен открыть путь к переговорам".

В заявлении канцелярии говорится: "Хотя Израиль не является стороной меморандума о взаимопонимании, премьер-министр выразил признательность президенту Трампу за его приверженность тому, чтобы окончательное соглашение по итогам переговоров включало пункты о вывозе обогащенного материала, демонтаже инфраструктуры обогащения, об ограничении производства ракет и прекращении поддержки Ираном своих террористических прокси в регионе".

Как видим, это заявление противоречит утверждением Тегерана о том, что вопросы производства ракет и поддержки Ираном своих террористических прокси в регионе полностью исключены из переговоров.