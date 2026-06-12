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Израиль

769-я бригада завершила операцию в деревне Дебин на юге Ливана. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 12 июня 2026 г., 14:00 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 14:04
769-я бригада завершила операцию в деревне Дебин на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

В течение последних недель военнослужащие 769-й бригады под командованием 91-й дивизии проводили операцию в деревне Дебин, расположенной примерно в 12 километрах вглубь ливанской территории к северу от передовой линии обороны.

Деревня использовалась "Хизбаллой" как важный опорный пункт для подготовки террористических атак и противотанковых обстрелов по территории Государства Израиль и израильским военнослужащим.

С начала операции "Рычание льва" в этом районе с воздуха были ликвидированы более 30 боевиков и уничтожены десятки объектов террористической инфраструктуры.

В ходе самой бригадной операции ВВС Израиля нанесли удары более чем по 50 целям. По данным ЦАХАЛа, были уничтожены десятки объектов инфраструктуры "Хизбаллы", обнаружены крупные склады вооружений, а также ликвидированы боевики.

Израиль
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