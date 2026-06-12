ЧП в больнице РАМБАМ: устойчивая к антибиотикам бактерия у недоношенных младенцев

Администрация медицинского центра РАМБАМ в Хайфе сообщила, что в ходе планового бактериологического обследования в отделении для недоношенных были выявлены восемь младенцев – носителей бактерии CA-MRSA (устойчивый к ряду антибиотиков штамм золотистого стафилококка). Носителем бактерии оказался также один сотрудник отделения.

Как сообщает Walla, в больнице подчеркнули: речь идет о носительстве бактерии, а не об активном заболевании. Состояние всех недоношенных младенцев остается стабильным, клинических признаков инфекции у них не выявлено.

В министерстве здравоохранения сообщили, что всем младенцам назначено лечение специальной мазью для устранения бактерии. В рамках эпидемиологического расследования был выявлен сотрудник, являющийся носителем MRSA, после чего начато обследование всего персонала отделения.

До завершения проверок и необходимых профилактических мероприятий отделение временно не принимает недоношенных детей, переводимых из других больниц.

Зараженные младенцы переведены в отдельные изолированные зоны. За ними наблюдает специальная медицинская бригада, не работающая с другими пациентами отделения.

О результатах обследования уведомлены родители младенцев, а информация передана в Национальное подразделение по профилактике инфекций министерства здравоохранения.

В РАМБАМе сообщили, что специалисты продолжают эпидемиологическое расследование с целью установить источник заражения и предотвратить дальнейшее распространение бактерии.