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Израиль

Возле Кейсарии мотоцикл врезался в стоящий автомобиль, пострадали два мотоциклиста

Мада
ДТП
время публикации: 12 июня 2026 г., 14:45 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 14:49
Возле Кейсарии мотоцикл врезался в стоящий автомобиль, пострадали два мотоциклиста
Пресс-служба МАДА

На 2-м шоссе возле развязки Кейсария мотоцикл, на котором находились два человека, врезался в стоящий на обочине автомобиль.

Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали неотложную помощь двум пострадавшим, после чего доставили их в больницу "Гилель Яфе".

34-летний мужчина получил тяжелые травмы головы и таза. Состояние 26-летней женщины оценивается как средней степени тяжести, у нее травмы конечностей.

Израиль
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