"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: более 115 тысяч зараженных, 0,45% из них госпитализированы

Утром в воскресенье, 9 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии.

Сравнение с данными за 8 января невозможно, так как в субботу утром отчет не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

- Вакцинация

- Коронавирусный "светофор"

- Карантинные ограничения



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1494268 зараженных (+102124 за неделю; по сравнению с позапрошлой неделей зараженных выявлено почти в 4 раза больше). Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

В настоящий момент заражены 115010 человек (+83052 за неделю). Это максимальный показатель за все время эпидемии.

8259 заболевших COVID-19 умерли (+15 за неделю).

1370999 выздоровели после заражения коронавирусом (+19057 за неделю).

За последние сутки проведены 159452 тестов. В 11,71% случаев выявлялся коронавирус.

523 заболевших в больницах (+323 за неделю; 0,45% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 205 пациентов (+95 за неделю; 0,15% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 67 (+22) из них в критическом состоянии, 48 (+11) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,97.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 38% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет И только 9% – старше 60 лет. Доля зараженных детей и подростков постепенно сокращается, при этот растет доля зараженных в возрастной категории 20-59 лет. 70% тяжелобольных старше 60 лет.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 9 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6621321 человек (71% населения страны), вторую дозу – 5963196 человек (64% населения страны). 4322783 человек привиты третьей дозой (46% населения страны).

23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, хотя после начала вакцинации в школах темпы повысились.

2 января было объявлено о начале четвертого этапа вакцинации против коронавируса всех граждан старше 60 лет, если после третьей прививки прошло более четырех месяцев. Ранее четвертую дозу вакцины начали получать медработники.

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 79% граждан, в категории 80-89 – 87%, 70-79 – 89%, 60-69 – 86%, 50-59 – 82%, 40-49 – 78%, 30-39 – 73%, 20-29 – 70%, 16-19 – 67%, 12-15 – 59%, 5-11 – 11% (первую прививку получили 21% детей этого возраста).

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По сути, коронавирусный "светофор" с 9 января теряет смысл, так как система образования больше не учитывает "цвет" населенного пункта. Тем не менее, минздрав продолжает включать эти данные в ежесуточные отчеты.

По состоянию на 9 января, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен следующим городам с населением более 20 тысяч человек: Кафр Кана, Ор Йегуда, Гиватаим, Нес-Циона, Маале-Адумим, Модиин, Йехуд, Кирьят-Оно, Од а-Шарон, Ариэль, Рамат а-Шарон, Бейт-Шемеш, Тверия, Нацерет, Кфар-Саба, Раанана, Рамат-Ган, Петах-Тиква, Нагария, Тель-Авив-Яффо, Герцлия, Рош а-Айн, Пардес-Хана, Кармиэль, Холон, Беэр-Яаков, Нетания, Явне, Ришон ле-Цион, Иерусалим, Бат-Ям, Ноф а-Галиль, Реховот, Кирьят-Шмона, Шфарам, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Бялик, Кирьят-Ям, Кирьят-Малахи, Кирьят-Ата, Маалот-Таршиха, Рамле, Лод, Хайфа, Нетивот, Бейтар-Илит, Хадера, Офаким, Модиин-Илит, Цфат, Бней-Брак, Беэр-Шева, Акко, Мрар, Эйлат, Ашкелон, Ашдод, Кирьят-Гат, Сдерот, Афула, Эльад, Тира.

"Оранжевые" города: Арад, Бака аль-Гарбия, Кафр Касем, Димона, Тамра, Рахат, Умм эль-Фахм, Тайбэ, Сахнин.

"Желтым" признан: Кафр Манда.

"Зеленых" городов нет.

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

С 31 декабря введен "зеленый стандарт" для культурных мероприятий и молитв, проходящих вне помещений при участии в них 100 и более человек. Также введен масочный режим на мероприятиях с участием более 50 человек на открытом воздухе.

С 29 декабря отменено требование об обязательном карантине после контакта с зараженным коронавирусом (это решение касается всех жителей страны старше пяти лет). Привитые израильтяне, вступавшие в контакт с зараженным коронавирусом, должны будут сделать ПЦР-тест и находиться на карантине до получения отрицательного результата. После получения отрицательного результата человек, привитый против коронавируса, может выйти из карантина, однако в течение десяти дней должен будет избегать мест скопления народа и контактов с людьми в группах риска. Непривитые израильтяне после контакта с зараженным коронавирусом должны будут оставаться в карантине в течение семи дней и сделать два ПЦР-теста – в начале карантина и на седьмой день.

С 27 декабря вступило в силу решение правительства Израиля о введении "фиолетового стандарта" в торговых центрах (заполняемость – один человек на каждые 15 метров), на входе в магазины площадью более 100 кв.м (как в закрытых помещениях, так и под открытым небом) теперь необходимо предъявлять сертификат о вакцинации. Посетителям и работникам ресторанов, расположенных в торговых центрах, отныне нужно предъявлять сертификат о вакцинации. Зоны общественного питания в торговых центрах продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Продуктовые лотки в торговых центрах смогут продавать еду только навынос. При этом "зеленый стандарт" не будет действовать в тех отделах торговых центров или комплексов, где предоставляются жизнеобеспечивающие услуги (аптеки, продовольственные магазины).

С 9 января в учебных заведениях прекращают действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс". На систему просвещения отныне распространяются общие карантинные меры. Школы продолжают фронтальное обучение. Отменяется правило, согласно которому в "красных" и "оранжевых" городах классы, в которых привиты менее 70% учеников, переходят на дистанционное обучение.

В случае болезни учащегося или педагога, в классе будут действовать общие карантинные правила:

- привитые и переболевшие должны сделать тест на антиген либо в домашних условиях, либо в пункте проверки. Если домашний тест дал положительный результат – необходимо сделать экспресс-тест в пункте проверки. Если и он окажется положительным, то следует соблюдать карантин в течение 10 дней, и получить справку от врача. Делать тест для выхода из карантина не надо.

- при отрицательном результате теста привитые и переболевшие школьники не должны соблюдать карантин.

- непривитые должны сделать тест в пункте проверки. При отрицательном тесте – срок карантина составляет 7 дней. При положительном – 10 дней.



Минздрав обращает внимание родителей на то, что ребенок, сделавший одну из трех прививок, считается невакцинированным, и он не освобождается от карантина в случае контакта с заболевшим. Педагоги должны иметь "зеленый сертификат", либо предъявить отрицательный результат теста. Это же правило распространяется на родителей и других посетителей. Остается в силе требование находиться в защитных масках в стенах учебных заведений. Окружной врач министерства здравоохранения наделяется полномочиями принимать решение о закрытии учебного заведения в случае вспышки заболеваемости.

Многие колледжи пока работают так же, как и школы.

Высшие учебные заведения на этой неделе переходят на онлайн-обучение. Хотя ранее сообщалось, что они продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом".

Отменяются правила, действовавшие ранее в специальных учебных заведениях и в кружках.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

С 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших (по определению министерства здравоохранения) иностранных туристов. Причем список "красных" стран упразднен. Турист, прибывший из любой страны, должен сделать ПЦР-тест или антиген-проверку перед вылетом в Израиль, сдать ПЦР-тест сразу после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться на карантине первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста. Не признанные привитыми и не переболевшие иностранцы в Израиль въезжать не могут.

Не привитые и не переболевшие израильтяне, которые возвращаются из "оранжевых" стран, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине. Карантин можно сократить до семи дней, сделав два ПЦР-теста на коронавирус (после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и на седьмой день).