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NEWSru.co.il :: Здоровье9 января 2022 г., 13:55

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 260 заразившихся, девять больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 260 заразившихся, девять больных COVID-19 умерли

В воскресенье, 9 января, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 264 новых случаев заражения коронавирусом. 201 объявлены выздоровевшими. Девять больных COVID-19 умерли.

За последние сутки данных о тестах нет. На прошлой неделе при тестировании в 6% случаев выявлялся коронавирус.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 58 пациентов.


Также приводятся такие данные: 98,2% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,8% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 4990 умерших, около 473 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 0,9 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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