Украина: за сутки выявлено около 3000 заразившихся коронавирусом, 75 больных COVID-19 умерли
9 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 97239 человек (+75 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3702473 (+2810 за сутки).
3511269 (+2818 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,8 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 14,0 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили 18 тысяч человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 09 января 2022
Коронавирус в мире: более 306 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: более 306 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам