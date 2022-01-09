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NEWSru.co.il :: Здоровье9 января 2022 г., 08:17

Украина: за сутки выявлено около 3000 заразившихся коронавирусом, 75 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено около 3000 заразившихся коронавирусом, 75 больных COVID-19 умерли

9 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 97239 человек (+75 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3702473 (+2810 за сутки).

3511269 (+2818 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,8 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 14,0 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили 18 тысяч человек.

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