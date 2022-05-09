Коронавирус в мире: более 517 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 9 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6276522 человек (+640 за сутки), более 517 млн заразились, около 39 млн инфицированы в настоящее время, более 472 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1024546 умерших
Бразилия – 664189
Индия – 524093 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 376946 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324350
Перу – 212946
Великобритания – 176212
Италия – 164489
Индонезия – 156381
Франция – 146724
Иран – 141177
Колумбия – 139809
Германия – 136925
Аргентина – 128653
Польша – 116138
Украина – 108411
Испания – 104869
ЮАР – 100523
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6297
Бразилия – 3084
Польша – 3075
США – 3062
Аргентина – 2799
Италия – 2728
Колумбия – 2695
Россия – 2581
Великобритания – 2571
Украина – 2507
Мексика – 2468
Испания – 2241
Франция – 2239
ЮАР – 1656
Иран – 1642
Германия – 1625
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 84 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 31 млн
Франции – 29 млн
Германии – 25 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 18 млн
Италии – 17 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4092054 заражений, 10741 заболевших умерли. Относительная смертность: 1152 на 1 млн (84-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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