Большая часть мира не получает достаточного количества омега-3

Согласно новому исследованию, выполненному специалистами Университета Восточной Англии, Университета Саутгемптона и компании Holland & Barrett, более трех четвертей жителей планеты получают недостаточно омега-3 жирных кислот. Анализ показал, что 76% мирового населения не достигают рекомендуемого уровня потребления ЭПК и ДГК, что указывает на серьезную проблему в сфере глобального общественного здравоохранения.

Это исследование стало первым обзором национальных и международных рекомендаций по употреблению омега-3 для здоровых людей на всех этапах жизни. Омега-3 играют важную роль в поддержании здоровья на протяжении всей жизни: они уменьшают риск преждевременных родов, способствуют развитию зрения и когнитивных функций у младенцев, укрепляют сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Кроме того, достаточное потребление омега-3 связано со снижением вероятности депрессии и возрастного ухудшения когнитивных способностей, включая развитие болезни Альцгеймера.

В обзоре подчеркивается разрыв между научными данными, существующими рекомендациями и реальным уровнем потребления этих жирных кислот населением. Авторы отмечают необходимость устранения путаницы вокруг норм потребления омега-3 и подчеркивают их пользу на всех этапах жизни для здоровых людей. Если прежние рекомендации в основном уделяли внимание отдельным критическим периодам – таким как беременность, роды или пожилой возраст, – то данная работа охватывает весь жизненный цикл, делая выводы более применимыми и понятными для широкого круга населения.

Анализ показал, что самая распространенная рекомендация для взрослых – это ежедневное потребление 250 мг ЭПК и ДГК в сумме, а беременным женщинам советуют дополнительно получать еще 100-200 мг ДГК. Достичь таких уровней можно за счет увеличения потребления жирной рыбы, например лосося или скумбрии, либо при необходимости с помощью пищевых добавок. Авторы также отметили ряд трудностей, с которыми сталкиваются разные группы населения при попытке соответствовать существующим нормам употребления омега-3. Среди них – низкое потребление морепродуктов, экологические и устойчивостные ограничения, а также ограниченный доступ некоторых людей к информации о правильном использовании добавок.