10 декабря 2025
Мир

В Осло отменена пресс-конференция лауреатки Нобелевской премии мира, где она – неизвестно

Нобелевские премии 2025
Венесуэла
время публикации: 10 декабря 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 09:20
AP Photo/Ariana Cubillos

Нобелевский комитет отменил пресс-конференцию лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо, которая должна была предшествовать церемонии вручения. Местонахождение лидера венесуэльской оппозиции неизвестно.

В последний раз Мачадо появлялась на публике почти год назад – 9 января 2025 года на манифестации против инаугурации Николаса Мадуро, в третий раз избранного президентом Венесуэлы. Мадуро правит страной с 2013 года.

Неясно, примет ли Мачадо участие в самой церемонии награждения, которая состоится 10 декабря в Осло. В столицу Норвегии прибыли многие члены ее семьи, однако они ничего не рассказывают о ее местонахождении. 84-летняя мать лауреатки сказала, что не видела ее целый год.

Напомним, что премия была присуждена Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

